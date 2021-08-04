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Ada şirkete dönüyor, ortalık karışıyor!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:12 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 12:12

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı!


Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığrından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor!
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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