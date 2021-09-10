10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 0.19 EURO 9,9980 0.05
USD 8,4440 0.08 ALTIN 489,470 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ada dört bir koldan tehlike altında!

10 Eylül 2021 Cuma - 9:51 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 9:51

Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayında! Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.


Baht Oyunu 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ada dört bir koldan tehlike altında. Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

ada bora baht oyunu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.