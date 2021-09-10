Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayında! Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.

Baht Oyunu 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ada dört bir koldan tehlike altında. Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.