26 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 -0.11 EURO 10,1260 0.58
USD 8,5780 0.34 ALTIN 498,510 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ada, Bora'ya gerçekleri itiraf edecek mi?

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:50 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 12:50

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, 27 Temmuz Salı akşamı altıncı bölümüyle ekrana gelecek.


Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır.
 
Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe’yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal’in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığıdır.
 
Ada, Boraya gerçekleri itiraf edecek mi
 
Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir.
 
Bora’ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar’la geçmişini Bora’ya itiraf edecek midir?
 
‘Baht Oyunu’ dizisi, altıncı bölümüyle 27 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Kanal D’de...
 

ETİKETLER

ada bora kanal d
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.