Ada, Bora'ya gerçekleri itiraf edecek mi?

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, 27 Temmuz Salı akşamı altıncı bölümüyle ekrana gelecek.

Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır.

Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe’yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal’in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığıdır.