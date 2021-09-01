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Ada,Bora'ya aşık mı oluyor?

01 Eylül 2021 Çarşamba - 12:08 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 12:08

Bora ve Ada arasında işler gittikçe romantikleşirken akıllarda sadece o soru vardır.


Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Ada, Bora'ya aşık mı oluyor?
 

 
 
Bora ve Ada arasında işler gittikçe romantikleşirken akıllarda sadece o soru vardır. Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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