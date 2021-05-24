Acun medya akademi başvurusu ve ücreti günün en çok sorgulanan soruları arasına girdi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden 'Acun Medya Akademi’nin kurulduğunu ve eğitim vermeye başlayacağı bilgisini paylamasının ardından eğitim ile ilgili aramalar da arttı. 7 Haziran’da Nis¸antas¸ı U¨niversitesi NeoTech Kampu¨su¨ Maslak I·stanbul’da egˆitime bas¸layacak Acunmedya Akademi eğitim başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi eğitim ücreti ne kadar, hangi eğitimler verilecek?

Acunmedya Akademi ücreti ne kadar, eğitim başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi’de hangi bölümler var? Gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Acunmedya Akademi eğitimlerine Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak'ta başlayacak. Başvuru yapmak isteyenler bölümleri, ücretle ilgili detayları ve başvuru sayfasına yönelik araştırma yapıyor. Acunmedya Akademi hakkındaki detaylar…

ACUN MEDYA AKADEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Acun Medya Akademi eğitimleri ile ilgili güzel haberi sosyal medya hesabından veren Acun Ilıcalı 7 Haziran tarihinden itibaren eğitimlerin başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. " dedi.

Acunmedya Akademi'deki eğitimini başarıyla tamamlayan Acunmedya Akademililer, tüm dünyada ve Türkiye'de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması'nı almaya hak kazanacaklardır.

Acun Medya Akademi'ye başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda yer alan linke tıkayarak gerekli olan başvuru adımlarını uygulaması gerekiyor. https://acunmedyaakademi.com/ linkine tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan hemen başvur butonuna basarak adımları sırasıyla tamamlamak gerekiyor.

* Adınız ve soyadınızı girin,* Telefon numaranızı girin,

* e-Posta adresinizi girin,

* Bilgi almak için istediğiniz bölüm seçeneğinden, TV, gastronomi seçeneğini seçin,

* KVKK aydınlatma metni ile elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun bilgilendirmesi seçeneklerini okuyarak işaretleyin, Ben robot değilim butonuna tıklayın,

* Son olarak gönder butonuna bastıktan sonra iletişim numaranız ve mail adresiniz ile size ulaşılacaktır.

ACUNMEDYA AKADEMİ ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Medya Akademi eğitim ücreti hakkında detay vermedi. Eğitim verilecek bölüme göre ücretin değişmesi bekleniyor.

ACUNMEDYA AKADEMİ ‘DE HANGİ EĞİTİMLER VAR?

'Hayalin İşin Olsun' mottosuyla yola çıkan Acunmedya Akademi'de 'Televizyon, Gastronomi ve Dijital' alanlarında uzman televizyoncular, duayen şefler ve dijitalin üstadları eğitim veriyor.

1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ

İleri Televizyonculuk Eğitimi

2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

Prochef Eğitimi

3- DİJİTAL BÖLÜMÜ

Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

Google Reklamcılığı Eğitimi

CRM ve Salesforce Eğitimi

ACUN MEDYA AKADEMİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Kayıt olmadan önce akademiyi ziyarete gelebilir miyim?



Evet, ziyarette bulunabilirsiniz. Kampüsümüzü ziyaret edip, imkanlarımızı deneyimlemenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

Taksitle ya da kredi kartıyla ödeme olacak mı?



Evet böyle bir seçenek mümkün. Kayıt olan herkes OTS (Okul Tahsilat Sistemi)'den yararlanarak taksitle ödeme yapabilir.

Akademide ücretsiz eğitimler olacak mı?



Akademide ücretsiz workshop ve seminerler olacak. Mezun olduktan sonra da katılmaya devam edebilirsiniz