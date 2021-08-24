Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun'dan tüm mezunlara staj!

Deneyimli akademisyenlerinden ve sektörün önde gelen isimlerinden aldıkları eğitim leri tamamlayan Gastronomi, Televizyon ve Dijital bölümü öğrencileri, diplomalarını Acun Ilıcalı 'nın elinden aldılar. Acun Medya yöneticileri, eğitmenler ve Nişantaşı Üniversitesi Akademik kadrosunun hazır bulunduğu tören, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te gerçekleşti.

TÜM MEZUNLARA STAJ!

Acun Ilıcalı yaptığı konuşmada, Acunmedya Akademi’den mezun olan tüm öğrencilere staj imkanı sağlayacağı müjdesini vererek ‘’Biz açıkçası başarılı öğrencilerimize staj imkanı sağlarız diye konuşmuştuk. Daha sonra kontenjanı arttırdılar. Ben de ilk sezonumuzda bize gelen bu kadar değerli kardeşimize bizim mutlaka bir jest yapmamız lazım dedim ve herkesin staj imkanı olacak.’’ diye belirtti. Acun Ilıcalı konuşmasına, ‘’İlklerin her zaman avantajı vardır dezavantajı olduğu gibi. İnşallah güzel günleri yaşarken bizi anarsınız, güzel günleri yaşamanıza vesile oluruz.’’ sözleriyle devam etti. Ilıcalı ayrıca Akademi’den mezun olan 8 kişinin işe alımının gerçekleştiğini de duyurdu.