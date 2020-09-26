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Acun Ilıcalı yeni uçak satın aldı! Fiyatı...
Acun Ilıcalı 'Survivor' yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne Türkiye'den artık direkt uçabilecek. Ünlü televizyoncu, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Uçağın değeri ise 13 milyon dolar...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. “Survivor” çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.