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Acun Ilıcalı, Survivor'dan sonra ilk kez konuştu! 'Cemal Can hak etti'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Ezgi Mola'nın YouTube'da yayınlanan 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' programına konuk oldu. Özel hayatından, Survivor yarışmasına birçok konuda açıklama yapan Ilıcalı müjdeyi verdi! Exathlon programıyla yüzde 99 Amerika'da yayındayız.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...
* Ben küçüklüğümde de mahallede olimpiyatlar yapardım. Gazoz kapaklarından madalya yapıp verirdik.
* Ben küçüklüğümde de mahallede olimpiyatlar yapardım. Gazoz kapaklarından madalya yapıp verirdik.