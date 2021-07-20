Acun Ilıcalı'dan nafaka açıklaması!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Hürriyet Gazetesin'den Orkun Ün'e röportaj verdi. Hem özel hem iş hayatından bahseden Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte röportajın tamamı...

◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...

- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.

◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?

- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.

◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?

- Çok iyi harçlık verirlerdi. Çok sevilirdim. Ama annemle babam istediğim her şeyi aldığı için bayram harçlıklarımla ekstra bir şey yapmadım.

ALL-STAR İÇİN DAHA KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRMEDİK ◊ Gelelim bugüne... “Survivor” bu sene tatmin etti mi sizi? - Fazlasıyla. Bütün “Survivor” tarihinin en yüksek oyları geldi. Çok heyecanlı bir seneydi, birinciyi kimse tahmin edemedi. Bizim tüm tahminler çöktü. ◊ Peki seneye? - All-star geliyor. Son zamanlarda bazı isimler hakkında “All-star’ı reddetti” tarzında haber ler çıkıyor ama biz daha kimseye teklif götürmedik. ◊ Demet Akalın’ın “Survivor” sevdasıyla ilgili bir yazı yazdım geçenlerde. Bence Akalın bugün “hadi” dese iki ayrı “Survivor” takımı çıkarır. Her sene birkaç yarışmacıyla ‘kanka’ oluyor... - Okudum o yazını. Bence Demet Akalın “Survivor” fan listesinin 1 numarasıdır. Yaşıyor, hep içinde oluyor yarışmanın. Amatör bir bakış açısıyla çok güzel yorumlar yapıyor.