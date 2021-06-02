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Acun Ilıcalı sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğeni Şeyma'dan geldi!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 16:42

Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemini sallayan Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'lı pozuna eski eşi Şeyma Subaşı'ndan beğeni geldi.


Acun Ilıcalı doğum günü paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. 29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu doğum günü paylaşımları ve mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 52 yaşında giren Ilıcalı, sevdikleriyle yer aldığı mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
 
Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ile çok konuşuldu.
 
'PASTA ÜFLEMEKTEN NEFESİM KESİLDİ'
 
Instagram hesabından sevdikleriyle yer aldığı karelere yer ver ünlü ismin paylaşımı ise şu şekilde oldu: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi :) Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."
 
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Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da ikilinin fotoğrafını Şeyma Subaşı'nın beğenmesi oldu.
 

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