Acun Ilıcalı sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğeni Şeyma'dan geldi!

Acun Ilıcalı doğum günü paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. 29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu doğum günü paylaşımları ve mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 52 yaşında giren Ilıcalı, sevdikleriyle yer aldığı mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ile çok konuşuldu.

'PASTA ÜFLEMEKTEN NEFESİM KESİLDİ'

Instagram hesabından sevdikleriyle yer aldığı karelere yer ver ünlü ismin paylaşımı ise şu şekilde oldu: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi :) Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."