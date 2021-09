Acun Ilıcalı şaşırttı! '500 tane sipariş verdim'

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı , kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk oldu. Kıyafet tercihiyle her daim adından söz ettiren Ilıcalı, neden siyah tişört giydiğini anlattı.

"YILDA 15 KERE GÖMLEK, 4 KERE CEKET GİYERİM"

Her mevsim siyah tişört ve terlikle gezen Acun Ilıcalı, giyim tarzı hakkında şunları söyledi: "Gün boyu ayakkabı giydiğimi hatırlamam. Gömleği yılda 15 kere, ceketi de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tişört sipariş ettim. Her gün Survivor 'da ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' dönmeye başladı. Ben de her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüm. Hem Survivor çekimlerinde devamlılık tutmuş olur. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu."