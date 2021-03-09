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Acun Ilıcalı resti çekti! 'Yarışmayı bırakırsan mutlu olurum'
Survivor'da bu akşam yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.
Survivor'da bu akşam yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da 'sana ne' diye tepki gösteriyor.