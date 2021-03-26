Acun Ilıcalı TV Azteca'nın yöneticisi ve aynı zamanda da yakın arkadaşlarından bir olan Alberto Ciurana'nın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Alberto Ciurana ile beraber fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, fotoğrafının altına, "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Acun Ilıcalı'nın acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Mart 2021 Cuma - 0:15 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 0:15