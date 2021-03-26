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Acun Ilıcalı'nın acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti

26 Mart 2021 Cuma - 0:15 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 0:15

Acun Ilıcalı'nın arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberini sosyal medya hesabından "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notuyla paylaştı.


Acun Ilıcalı TV Azteca'nın yöneticisi ve aynı zamanda da yakın arkadaşlarından bir olan Alberto Ciurana'nın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Alberto Ciurana ile beraber fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, fotoğrafının altına, "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

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Acun Ilıcalı TV Azteca Koronavirüs Alberto Ciurana
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