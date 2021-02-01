Acun Ilıcalı iddialı! 'Dominik'te aday olsam seçilirim'

"FİLMİ SEN ÇEVİR ACUN"

Babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan Acun Ilıcalı, "Babam benimle hep övünürdü. 'Bu Acun farklı. Bir şey olacak ama ne olacak bulamadım' derdi. Babamın çok önemli bir lafı vardır, hiç unutmam. Çok fazla TV seyreden biri değildi. 'Baba çok güzel bir film var seyretsene' dedim. Döndü bana 'filmi sen çevir Acun, bırak filmi' dedi. O gün söylediği benim hayat çizgimmiş sonradan anladım garip bir durum oldu" şeklinde konuştu.