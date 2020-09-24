Acun Ilıcalı dijital platform kuruyor! Acun Ilıcalı'nın yeni işi ne?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformun adını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından yeni işini duyuran Acun Ilıcalı'nın dijitalde nasıl işler yapacağı da merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni işi ne? İşte detaylar...

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı yeni projelerle adından sözettirmeye devam ediyor. Yıllardır yayınlanan yarışma programları, yeni dizileri ve yapımları gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz" ifadesini kullanmıştı. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni işi ne? İşte Acun Ilıcalı'nın yeni platformu hakkında merak edilenler...

ACUN ILICALI'NIN YENİ İŞİ BELLİ OLDU?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Exxen adında dijital içerik platformu kuruyor. Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

Ilıcalı, "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz" ifadesini kullanmıştı.

"KENDİME EKİP KURUYORUM"

"Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak" diyen Ilıcalı, "İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.