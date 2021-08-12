Acun Ilıcalı'dan kızı Leyla Ilıcalı'ya duygusal kutlama!

Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Leyla Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı.

Dört kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Leyla Ilıcalı ile pozunu paylaştı.

Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

Benim canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Ne sevimli ne güzel ne tatlı oldun... Yeni yaşın kutlu olsun, babanın seni çooook sevdiği hep aklında olsun.