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Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken paylaşım! Sevgilisiyle...
'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye 2021' yarışması ile adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, iki yıldır birlikte olduğu Çağla Altunkaya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
'Survivor 2021'in çekimlerinin bitmesiyle birlikte TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yoğun geçen sezonun ardından birlikte tatile çıkmıştı.