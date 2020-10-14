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Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Özgü Namal...'
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni platformu 'Exxen'de yer alacak içerikler şekillenmeye başladı. Listede, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz hafta eşini kaybederek büyük bir acı yaşayan Özgü Namal'ın ismi dikkat çekti. Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Yerli ve Milli Platform" başlıklı yazısı şöyle: "Exxen, Acun’un yeni kanalının ismi. Muhtemel uluslararası havası olsun istendi. İlk ben yazdım, temmuz ayında ufak bir yorum da yaptım ne olabileceğine dair platformun. Epey bir dizi yapım işine girecekler.