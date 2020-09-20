Acun Ilıcalı bilgisayar/laptop kampanyası başlattı! Acun Ilıcalı uzaktan eğitim kampanyası ne zaman, saat kaçta? Bilgisayar/laptop kampanyasına katılım şartları nelerdir?

Acun Ilıcalı koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam edecek öğrencilere destek olmak için "Haydi şimdi" isimli laptop – bilgisayar kampanyası başlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden kampanyayı duyuran Ilıcalı, kampanyaya ilişkin detayları da aktardı. Peki, uzaktan eğitim laptop kampanyası ne zaman? Acun Ilıcalı uzaktan eğitim kampanyasına katılım şartları nelerdir?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için laptop-bilgisayar kampanyası düzenlediğini paylaştı. Acun Ilıcalı uzaktan eğitim laptop kampanyası nedir?

ACUN ILICALI LAPTOP – BİLGİSARAY KAMPANYASI NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı uzaktan eğitim kampanyası 20 Eylül saat 23.15 'te TV 8 ekranlarında başlayacak.

ACUN ILICALI'NIN DÜZENLEYECEĞİ UZAKTAN EĞİTİM LAPTOP KAMPANYASI NEDİR?

Uzaktan eğitim gören ve dizüstü bilgisayar sahibi olamayan çocuklar için yapacak kampanya, çocukların eğitimden mahrum kalmamaları için düzenleniyor.

ACUN ILICALI UZAKTAN EĞİTİM KAMPANYASI KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, katılım şartlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.