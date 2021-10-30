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Açlıktan çocuklarını satıyorlar! Ölümün eğişindeler insanlık ayıbı…

Dünyanın gözü önünde insanlık ayıbı yaşanıyor. Açlıktan çocuklar ölümün eşiğindeler. Para bulamayan aileler çocuklarını satmaya başladı. Afganistan’da aileler çocuklarını bin ila 3 bin dolara arasında satışa çıkarıyor.

Açlıktan çocuklarını satıyorlar! Ölümün eğişindeler insanlık ayıbı… Afganistan'da yaz aylarında Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Taliban'ın ülke yönetimini devralması ve  akabinde uluslararası yardımların akışının durması ülkede yaşanan açlık ve  sefaleti derinleştirirken, yaşam mücadelesi veren fakir aileler çocuklarını satıp  ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.
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