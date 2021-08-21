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Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Rize-Artvin Havalimanı için tarih belli oldu...

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 17:15

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu. Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.


Çeber, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızlı şekilde  devam ettiğini, altyapı anlamında ortalama yüzde 94, dolgu anlamında ise yüzde 97  seviyelerine gelindiğini söyledi.
 
Yıl sonunda havalimanını hizmete açmak için ellerinden gelen gayreti  gösterdiklerini ifade eden Çeber, "Havalimanı inşaatında toplam 100 milyon ton  dolgu yapılacak. Bugün itibarıyla yaklaşık 97 milyon tonu tamamlandı. Günde  100-120 bin ton civarında dolgu yapılıyor." diye konuştu.
 
 
Üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber, şöyle devam  etti:
"Orada da yüzde 37 seviyelerine geldik. Üst yapıda Rize'ye ilişkin  dokunuşları oldukça kullanıyoruz. Havalimanı giriş tagı çay yaprağı, kulesi çay  bardağı, terminal binası da yöremize özgü taş ve dolgunun kullanıldığı bir mimari  şeklinde olacak. Dışarıdan Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası  göreceğiz. Havalimanının içinde de Rize'mizden dokunuşlar çokça görülecek.  İçerisinde bir çay müzesi olacak."
 
 
Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre  genişliğinde bir piste sahip olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti:
"Bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist  olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli  yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında  dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken  bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak."
 
Vali Çeber, yılda 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının,  sadece ulaşım anlamında değil, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve kültürel anlamda  Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz bölgesine ve ülkeye çok yoğun hizmet vereceğini  anlattı.
 
 
Rize'nin farklı bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğuna değinen  Çeber, "Bazen yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi  etkiliyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonu gibi inşallah havalimanımızı  açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok yakından takip  ediyor. Bazen günlük bazen de haftalık bilgileri alıyor." ifadesini kullandı.
 
 
Havalimanı ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artması  ön görülüyor
Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre  uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin  Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci  deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.
 
Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin  metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı  yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak.
 
 
İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak  projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda  denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları  yapılacak.
 
 
Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in  eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere  hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt  dışı turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
 

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