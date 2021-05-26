Gazetevatan.com » Gündem » Açılışa gün sayan Çamlıca Kulesi havadan fotoğraflandı
Açılışa gün sayan Çamlıca Kulesi havadan fotoğraflandı
İstanbul'un yeni simgesi Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, 29 Mayıs günü düzenlenecek törenle resmen açılacak. Deniz seviyesinden 575 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını alan kule, havadan fotoğraflandı.
Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.