Acılı anne Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu...

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan anne Suzan Zada’nın feryadı yürekleri yaktı. Ağaca asılı halde bulunan kızına ağlayan anne, babayla ilgili iddialarda bulundu. Anne Zada, ayrı yaşadığı eşine güvenmediğini, kızının babası tarafından daha önce de şiddete maruz kaldığını bu sebeplerden görüşmek istemediğini belirtti.

Kızını babasının öldürdüğünü iddia eden anne, eşinin kendisine “kızını alacağım, senin ciğerini yakacağım” dediğini ve buna benzer tehdit mesajları attığını söyledi. Babanın psikolojik problemleri sebebiyle raporu olduğunu ileri süren Suzan Zada, tehlikeli bulduğu için polise gittiğini ama olayın önemsenmediğini anlattı. Üç kez şikayetçi olduğunu, hakim sorduğunda korktuğunu söylediğini ama hakimin inanmadığını anlattı. Hakimin “Hangi baba çocuğuna kıyar ki?” dediğini ileri sürdü. Yayın sırasında gözyaşlarına boğulan acılı anne, kızının ölüm sebebini öğrenebilmek için otopsi raporunun hemen çıkmasını istiyor.