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Acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 17:24 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 17:24

Ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren acil servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorlaşan şartlarda görevlerini fedakarca sürdürüyor.


Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana mesai  kavramı gözetmeksizin çalışan acil servis personeli, hastaları hayatta tutabilmek  için adeta zamanla yarışıyor.
 
Karabük'te 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 255 personel, 93 UMKE  gönüllüsü, 43 acil yardım ambulansı ve 16 acil yardım istasyonu ile 24 saat  hizmet veriliyor.
 
Acil çağrılara en kısa sürede ulaşmak için mücadele veren ekipler, iş  yüklerinin arttığı salgın sürecinde vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında  bulunuyor.
 
"Hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız"
 
Acil tıp teknisyeni Semiha Güneri, AA muhabirine, görevlerini en iyi  şekilde yerine getirmek için ellerinde geleni yaptıklarını söyledi.
 
Salgın sürecinde ise çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Güneri,  süreçten sağlık çalışanlarının mücadelede en ön safta yer aldığı için daha fazla  etkilediğini dile getirdi.
 
Güneri, salgın döneminde çalışırken tüm önlemlerini almaları  gerektiğini vurgulayarak, "Çift maske ve N95 maskeler taktık. Tulumlar giydik.  Bunlar hareketlerimizi yavaşlattı. Bize nefes almamızda zorluklar yaşattı ayrıca  hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız. Eskisi gibi eve gittiğimde  çocuklarımı kucağıma alıp sevemedim. Yani bizim için daha zor bir süreç oldu."  diye konuştu.
 
Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Güneri, şunları kaydetti:
 
"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Kalabalığa  girmemiz gerektiğinde maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde mutlaka  ama mutlaka takmalıyız. El hijyeni, mesafe ve maske çok önemli. Bunlar olmazsa  olmaz üçlü. Hiç tereddüt etmeden aşılarımızı olduk. Çift doz aşımı oldum. Aşımı  oldum diye de korunmayı bırakmadım. Hiç kimsenin de bırakmaması gerekiyor.  Aşılarımızı olacağız. Mesafemizi korumaya devam edeceğiz. İnşallah virüsten  kurtulacağız."
 
 "Ailemle belli bir süre görüşemedim"
 
Paramedik Samet Şık da sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en ön  cephede yer aldığını söyledi.
 
Salgın sürecinde çalışmanın zorluklarına değinen Şık, "Virüs tehdidi  altında çalışmak, şartlarımızı zorlaştırdı. Psikolojik olarak da etkilendik.  Ailemle belli bir süre görüşemedim. Görüştüğümüzde de sosyal mesafeye dikkat  ettik." dedi.
 
Şık, salgının devam ettiğine dikkati çekerek, "Aşımızı olduk. Aşılanma  süreci de devam ediyor. Bu, ülkemiz için çok iyi bir şey ama korunmaya da devam  etmeliyiz." diye konuştu.
 

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Acil servis ekipleri korona corona
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