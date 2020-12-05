05 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Acil sağlık ekipleri fedakarca görev başında

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:40

Hastaları hayatta tutmak için zamanla yarışan acil sağlık ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde de fedakarca çalışmalarına devam ediyor. Acil tıp teknisyeni Beyzanur Yıldırım yaptığı değerlendirmede, "İşimizi çok seviyoruz. Bu dönemde çok çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadık, taşın altına elimizi koymaktan çekinmedik. Acil sağlık ekibinde olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


Hayat ile ölüm arasındaki  ince çizgide görev yapan acil sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  sürecinde de fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai  kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, fedakarca mücadele  veriyor.

Salgın döneminde Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 298  personel, 84 UMKE gönüllüsü, 35 acil yardım ambulansı ve 17 acil yardım istasyonu  24 saat hizmet veriyor.

İl genelinde acil çağrılara ortalama 7 dakikada ulaşan ekipler,  hastaları hayatta tutmak için zamanla yarışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kerim Çolak, AA  muhabirine, 112 olarak birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini ve acil  vakalara müdahale ederek, hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırmaya çalıştıklarını  söyledi.

Ağır olan iş yüklerinin pandemi döneminde tüm sağlık sistemi üzerinde  olduğu gibi kendilerinde de arttığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 28 bin civarında olan vaka sayımız bu yıl bitmeden 40 bini  geçmiş durumda. Sayılara baktığımızda da üzerimizdeki yükün arttığı belli oluyor.  Gerçekten bütün arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Pandemi döneminde acil sağlık  hizmetlerini aksatmadan vatandaşların yardımına koşabilmek, büyük özveri  gerektiren bir durum. Bu yüzden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

"Asılsız ihbarlar bizi çok yoruyor"

Çolak, asılsız ihbarlarla ilgili Bakanlığın net çalışmaları olduğunu  ve vatandaşları bilinçlendirmeye amaçladıklarını aktardı.

Eskiye göre daha iyi durumda olduklarını ancak hala istenilen aşamaya  gelinmediğini belirten Çolak, "Hala asılsız ihbarlarımız oluyor. Asılsız ihbar  demek, bazen acil yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımızın ihtiyacının geç  karşılanması ya da karşılanamaması anlamına geliyor. Hem zaman kaybı oluyor hem  vakayı bulamadığımız için uzun süre uğraştırıyor ama biz her ihbarı  değerlendirmek zorundayız. Özellikle salgın döneminde yapılan asılsız ihbarlar  bizi çok yoruyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış ve özen bekliyoruz." diye  konuştu.

Acil tıp teknisyeni Beyzanur Yıldırım da yaşamla ölüm arasındaki ince  çizgide hastaların yaşama tutunması için fedakarca çalıştıklarına değindi.

Kovid-19 döneminde yoğun çalıştıklarını ancak özverilerinden hiçbir  şey kaybetmediklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Mesleğimiz, işimiz olduğu kadar da vicdan işi. Bu dönemde çok  çalıştık ve hastalığa yakalanan arkadaşlarımız da oldu. Benim test sonucum da  pozitif çıktı ve çok şükür atlattım. Tekrar görevime döndüm. Yoğun çalışıyoruz  ama işimizi gönülden ve vicdanen yapıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Bu dönemde çok  çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadık, taşın altına elimizi koymaktan çekinmedik.  Acil sağlık ekibinde olmaktan gurur duyuyorum. 2 çocuğum var ve nöbetten çıkınca  çocuklarımıza çok yaklaşamıyoruz, tedirgin oluyoruz. Bu dönemde bir şey olacak  korkusuyla onlardan ayrı kaldık. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

"İşimizi de gerçekten çok severek yapıyoruz"

Acil tıp teknisyeni Oğuz Kağan Dirican da bu dönemde yoğun  çalışmalarına karşın azim ve özverilerinden bir şey kaybetmediklerini ifade etti.

İnsanlara yardım etmenin çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Dirican,  "Bizim de ailemiz, çocuklarımız var. Kimseyi farklı bir konuma koymuyoruz. Bütün  hastalara kendi yakınımızmış gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. Yine bu dönemde ailemiz  ve çocuklarımızla da aramıza mesafe koymak zorunda kaldık. Süreci bu şekilde  atlatmak zorundayız. Hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağımızı düşünüyoruz.  İşimizi de gerçekten çok severek yapıyoruz. Bu dönemde zorlanıyorum belki ama  vatandaşlarımız da aynı şekilde sıkıntı çekiyor." diye konuştu.

Acil sağlık ekibinden Berna Öztürk de "Mesleğimle gurur duyuyorum ve  çok severek yapıyorum. Bu dönemde ailelerimize, çevremizdekilere bu hastalığı  taşıyıcı olarak bulaştırmanın vicdan azabını yaşamamak için kendimizi  yakınlarımızdan uzak tutmaya gayret ediyoruz. Tabii ki vakalara gittiğimizde  tedbirli olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız."  ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Acil sağlık ekipleri Kovid-19 acil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.