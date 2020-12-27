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Acil müdahale teknolojisine Türkiye liderlik edecek

27 Aralık 2020 Pazar - 17:49 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 17:49

HAVELSAN koordinatörlüğünde 13 ülkeden 24 kurumun yer aldığı "Team Aware" projesi, Horizon 2020 başvuruları arasında birinci olarak desteklenmeye hak kazandı. Proje sayesinde, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden bir sistem geliştirilecek.


HAVELSAN koordinatörlüğünde  geliştirilen teknoloji projesi, Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve  inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) programı çerçevesinde  önemli bir başarıya imza attı. 
 
 
Alınan bilgiye göre, HAVELSAN'ın koordinatör olarak başvurduğu "Team  Aware" projesi 15 tam puanla 92 proje arasından birinci olarak seçildi. "Team  Aware" aynı zamanda program kapsamında Türkiye’nin koordinatörlüğünü yapacağı ilk  proje oldu.
 
Team Aware, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda  yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini  tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler,  akustik sensörler, dronelar içeren bir sistem olacak. Drone görüntülerinden  yangın/duman tespit edilmesi, binanın yapısal olarak riskinin belirlenmesini de  kapsayacak.
 
ACİL MÜDAHALE EBİBİNİN TAKİBİ VE UZAKTAN YÖNETİLMESİ SAĞLANACAK!
 
5G ve taktik iletişim altyapısı sağlanarak toplanan veriler, gerçek  zamanlı durumsal farkındalık resminin oluşturulmasını ve tüm acil müdahale  ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak.
 
Projede ortak olarak Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla  birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum (KOBİ, üniversite, son kullanıcılar  gibi) yer alıyor. Süresi 36 ay olan proje için 7 milyon avroluk bütçe  kullanılacak.
 
PROJEYİ HAVELSAN YÖNETECEK 
 
Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken  HAVELSAN projenin teknik ve idari koordinasyonunu yürütecek.
 
HAVELSAN ayrıca Vücut Hareket Analizi (BMA-Body Motion Analysis)  sistemindeki giyilebilir sensörlerle acil müdahale ekibinin hareketlerini uzaktan  takip ve yapay zekayla aktivitesini tespit etmek, yorgunluk tespiti yapmak, KBRN  modülü ile kimyasal bir saldırının yayılımını modellemek gibi sorumluluklar  üstlenecek.
 
 

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