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Açıköğretim yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri!

16 Temmuz 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 14:35

Üniversiteyi açıktan okuyan binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Yaz okulu sınavları ile ilgili önemlli karar! AÖF'ye kayıtlı öğrenciler 'Açıköğretim yaz okulu sınavları online mı olacak?' sorusunu araştırıyordu. Üniversiteden açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, örgün eğitimlerde yaz okulu sınavları ile ilgili önemli bir karar verdi. Üniversite, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu. Peki, AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve AÖF kayıt tarihi!


Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde geçen yıl olduğu gibi 2020-2021 öğretim yılı da, uzaktan eğitimle tamamlanmıştı. Üniversitelerde sınavların tamamlanıp yaz tatiline girmesiyle birlikte yaz okulu programları da açıklanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulu ile ilgili açıklaması binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversitenin 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından 'Açıköğretim yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak?' sorusu araştırılıyordu.
 
 
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, örgün eğitimlerde yaz okulu sınavlarını çevrimiçi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını ise yüz yüze yapacak. Peki, AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve kayıt tarihleri...
  
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ!
 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen sınav takvimine göre,örgün eğitim programlarında 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan dersler uzaktan öğretim sistemi ile gerçekleştirilecek ve sınavlar çevrimiçi olarak yapılacak. 
 
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 
 
Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül’de yüz yüze gerçekleştirilecek. 
 

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