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Açıköğretim yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri!

Açıköğretim yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri!