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Açıköğretim Psikoloji programı için önemli gelişme

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:00 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 22:00

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı gelişme hakkında şu ifadeleri kullandı;
 
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.
 
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

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Açıköğretim Psikoloji yükseköğretim
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