Açıköğretim lise kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri ile ilgili tarihler araştırılıyor. AÖL kayıt yenileme tarihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AÖL'de ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına da yanıt aramaya başladı. Peki, Açıköğretim lise kayıt yenileme 2021 ne zaman?

Açıköğretim lise eğitimi alacaklar AÖL kayıt yenileme tarihi hakkındaki detaylar merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ile beraber AÖL ek kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖL ilk kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte AÖL kayıt tarihleri, başvuru kılavuzu…

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık lise kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. 3 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

AÇIK LİSE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.