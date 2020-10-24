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Açıköğretim kayıt yenileme tarihi: Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı!

24 Ekim 2020 Cumartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 17:54

Açıköğretim kayıt yenileme tarihi ikinci kez uzatıldı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresini 29 Ekim'e uzattı.


Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 23 Ekim'e kadar  uzatılan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni  kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 23.30'da sona  erecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt  yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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