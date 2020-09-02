Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt yenileme 2020…

Eğitimlerini açıköğretim üzerinden devam eden öğrenciler AÖF yeni kayıt tarihilerini araştırırken kayıtların nasıl yapılacağını da merak ediliyor. Peki, Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi K1ayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
1. Derslerini seç.2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ