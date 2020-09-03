Açıköğretim Fakültesi harç ücreti ne kadar? 2020 – 2021 yılı için AÖF harç ücreti…

Açıköğretim Fakültesi üzerinden üniversite eğitimlerini sürdüren adaylar ile yeni kayıt yaptıracak olanlar AÖF kayıt tarihlerini araştırırken, AÖF harç ücretlerini de sorguluyor. Yeni kayıt ile kayıt yenileme yaptıracak olan adaylar, ödeyecekleri harç ücretini merak ediyor.

2019-2020 yılında 265 – 285 TL olarak belirlenen AÖF harç ücretleri, AÖF yeni kayıt yaptıracak ya da kayıt yenileme yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada yeni kayıt ve kayıt yenileme için alınan harç ücretlerinin değiştiğini açıkladı.

AÖF KAYIT HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

2020 – 2021 yılı için AÖF harç ücreti, dönemlik 330 TL olarak belirlendi.

ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme için 325 TL olarak belirledi ve Sosyal Hizmetler bölümü için ödenek ücretin 900 TL olduğunu duyurdu.

ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 714,5 TL Sosyal hizmetler için 914,5 lira olarak ödeneceği belirtildi. Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:

Önlisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL

Adalet 325 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL

Bilgi Yönetimi 325 TL

Bilgisayar Programcılığı 325 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL

Çocuk Gelişimi 325 TL

Dış Ticaret 325 TL

Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL

İşletme Yönetimi 325 TL

Lojistik 325 TL

Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL

Sosyal Hizmetler 325 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL

Yerel Yönetimler 325 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL

Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL

Spor Yöneticiliği 325 TL



Lisans bölümleri



Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İşletme 325 TL

Sosyoloji 325 TL

Kamu Yönetimi 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Yönetimi 325 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Çocuk Gelişimi 900 TL

Grafik Sanatlar 500 TL

Rekreasyon 325 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL

Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL

Tarih 325 TL



AÇIKÖĞRETİM KAYIT ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.