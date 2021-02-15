Açıklama geldi! Yüzde 37.9 düştü

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587'ye, faizlerdeki artışa bağlı olarak, ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 74.6 düştü.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9.4 pay ile Ankara , 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari , 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 74.6 düşüşle 10 bin 732'ye geriledi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15.2'de kaldı.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da bu dönemde yüzde 38.2 azalarak 22 bin 268'e geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.5 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 37.7 azalarak 48 bin 319'a geriledi.