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Açıklama geldi! Ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar zam yok

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 14:40 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 14:40

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşların ekmek fiyatı konusunda tedirgin olmasını gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, mevcut ekmek fiyatını yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedeflediklerini bildirdi.


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlediği  basın toplantısında, ekmeğe yüzde 40 zam talebi veya açıklamasının gerçeği  yansıtmadığını söyledi.
 
Türkiye genelinde ekmek fiyatının, 2019'un aralık ayından bu yana  7,50-7,75 lira olarak uygulandığını hatırlatan Balcı, "Bu demek değildir ki bütün  illerde 7,50-7,75 lira olarak uygulanıyor. Bu arada ekmeğin kilogram fiyatı 7  lira olan illerimiz var. Şunu açıklıkla ifade edebiliriz ki ülke genelinde ekmek  fiyatı 7-8 aydır 7,50-7,75 lira seviyesinde uygulanmaktadır." ifadelerini  kullandı.
 
Balcı, 2002'den bugüne kadar hiçbir zaman federasyon veya fırıncı  esnafı olarak ülke enflasyonu üzerinde bir fiyat artışı yapmadıklarını vurguladı.
 
"Bu sene yaklaşık 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor"
 
Yüzde 40 zam talebinin, ciddiyetten uzak bir talep olduğuna işaret  eden Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu talep, olması mümkün olmayan bir taleptir. Federasyonumuzun  gündeminde olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun yaptığı  toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış gerek maya fiyatlarındaki artış, bununla  ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alınmış olup, azami kilogram fiyatı olan  7,50-7,75 liranın üzerine çıkmadan, Allah nasip ederse yıl sonuna kadar  tamamlamayı düşünüyoruz."
 
Balcı, un fiyatlarında yaklaşık 2 aydır artış olduğuna dikkati  çekerek, "Bu artış yüzde 10-15 civarında olmuştur. Konu Bakanlık ve  federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Yine açıklamalarda ifade  edildiği gibi bu seneki hasatta kesinlikle süne hastalığı söz konusu değildir. Bu  sene yaklaşık 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Verimlilik geçen yıla göre  çok daha fazla. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek 'Bir ay sonra un fiyatları  tekrar artacak, bundan dolayı bizim maliyetimiz en az yüzde 40' ifadesini  kullanmak son derece talihsiz ve yanlış bir açıklamadır. Gerçeği  yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Biz buna müsaade etmeyiz"
 
Fırıncı esnafının sorunlarına da değinen Balcı, ruhsat yönetmeliğine  aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik, yerel yönetimlerin gerekli  hassasiyeti göstermesini talep ettiklerini dile getirdi.
 
Balcı, ekmek fiyatı konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini  anlatarak, şunları kaydetti:
 
"2002 yılından bugüne kadar ekmekte, Türkiye'de enflasyonun altında  fiyat artışı meydana gelmiştir. Yani hiçbir yıl enflasyonun üzerinde bir fiyat  artışı söz konusu olmamıştır. Tüketici olan vatandaşımızın, ekmek fiyatı  konusunda tedirgin olmasını gerektiren hiçbir şey söz konusu değil. Şu anda  ülkemizde 8 aydır uygulanan kilosu 7 lira 75 kuruş olan ekmek fiyatını, yıl  sonuna kadar muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Çok olağanüstü bir durum olmaması  durumunda bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yüzde 40, yüzde 50'ye varan zam  talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz federasyon  olarak."
 
  
 

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