Lise eğitimine açık öğretim liselerinde devam eden öğrencilerin katıldığı açık öğretim sınavları (AÖL) binlerce aday tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Açık Lise sınav takvimini paylaştı. Peki, Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihi belli oldu mu? MEB AÖL sınav tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimlerine devam eden öğrenciler için kayıt dönemi işlemleri tamamlandı. Açık öğretim liselerinde eğitimine devam eden öğrenciler açık öğretim sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Açık öğretim sınavları tarihi...

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN? İŞTE MEB AÖL SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş belgeleri ise sistem üzerinden 2 Aralık Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Açık öğretim sınav yerleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci şifresi ve kimlik numarası ile öğrenilebilecek.

MEB AÇIKLADI! MEZUNİYET İÇİN KREDİ TOPLAMI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile ilgili yaptığı açıklamada, AÖL'de mezuniyet için gerekli olan kredi toplamını 170 olarak belirlediklerini söyledi. AÖL güz dönemi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.