Açık Öğretim sınavı ne zaman 2020? AÖL sınav girişi nasıl yapılır? Açık lise online sınav giriş ekranı!

Lise eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden öğrenciler için 26-27 Aralık tarihleri arasında sınav yapılacak. AÖL sınavlarına katılım sağlayacak adaylar açık lise online sınav giriş ekranı üzerinden giriş yaparak sınavlarını tamamlayabilecek. Peki, Açık Öğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav girişi nasıl yapılır? İşte açık lise online sınav giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Liseleri'nde (AÖL) lise ve ortaokul eğitimlerine devam eden öğrenciler için online sınav yapılacak. Adaylar, açık lise online sınav hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki, Açık Öğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav girişi nasıl yapılır? İşte açık lise online sınav giriş ekranı!

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLADI! İŞTE AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI!

AÖL online sınav ekranı 3 oturumda gerçekleşecek. AÖL sınavlarına öğrenciler şifre ve öğrenci numaraları ile giriş yapacak. MEB tarafından belirlenen tarih ve saatler içerisinde açık lise öğrencileri girişlerini sağlayabilecek. MEB açıklamasına göre; online AÖL sınav giriş ekranı 09.30-13.30 saatleri arasında aktif olacak.

ONLİNE AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Açık Öğretim MEB AÖL sınavlarında 1. oturum 26 Aralık'ta 09.30-13.30 saatleri arasında aktif olacak. 2. oturum ise saat 14.00-18.00 arasında da sınava girilebilecek.

27 Aralık'ta 3. oturum 09.30-13.30 arasında yapılacak.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.