Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli oldu! Açık Öğretim okulları 1. ve 2. dönem sınavı ne zaman 2021?

2021 Açık Öğretim sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Okulları çevrim içi sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden 2021 Açık Öğretim sınav tarihlerini açıklandı. Açık Öğretim Okulları 1. ve 2. dönem sınav tarihleri…
2021 Açık Öğretim Sınav Tarihleri ne zaman?
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."