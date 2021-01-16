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Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli oldu! Açık Öğretim okulları 1. ve 2. dönem sınavı ne zaman 2021?

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli oldu! Açık Öğretim okulları 1. ve 2. dönem sınavı ne zaman 2021?