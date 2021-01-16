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Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli oldu! Açık Öğretim okulları 1. ve 2. dönem sınavı ne zaman 2021?

16 Ocak 2021 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 14:48

Açık Öğretim sınavı ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim sınav tarihlerini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak" dedi. Açık Öğretim sınav tarihleri açıklaması ile ilgili detaylar…


2021 Açık Öğretim sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Okulları çevrim içi sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden 2021 Açık Öğretim sınav tarihlerini açıklandı. Açık Öğretim Okulları 1. ve 2. dönem sınav tarihleri…

2021 Açık Öğretim Sınav Tarihleri ne zaman?

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de

II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

 

 

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