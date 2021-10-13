Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak? AÖL sınav tarihleri ve takvimi…

AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri ve sınavın nasıl olacağı yönündeki araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Kayıtlar devam ederken ders seçimi ve kayıt yenileme sürecini tamamlayanlar “Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖL sınav tarihleri ve takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyururken, Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştiriyor. Kayıt işlemlerini bitiren adaylar, sınavlar ile ilgili aramalarını arttırdı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.