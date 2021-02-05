Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? AÖL online sınav tarihi belli oldu!

MEB duyurdu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerine ilişkin duyuru yayınlandı. Lise eğitimine açık öğretim liselerinden devam eden binlerce öğrencinin beklediği AÖL online sınav tarihi ve kapsamı MEB Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL sınavı online mı? AÖL çevrimiçi sınav nasıl olacak? 2021 Açık Lise sınav tarihleri ve kapsamı...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Lise eğitim lerine açıktan devam eden binlerce öğrenci için sınav takvimi belli oldu. MEB Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından açıklan Açık öğretim lise sınavı tarihleri, ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemine ilişkin tarihleri belirledi. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL sınavı online mı? AÖL çevrimiçi sınav nasıl olacak? 2021 Açık Lise sınav tarihleri ve kapsamı...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci bin beklediği açıklama MEB Açık Öğretim Müdürlüğü'nden geldi. 2020 Aralık ayında yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan corona virüs vakaları sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, yapılan son açıklamaya göre, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacak.

SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçu, Twitter hesabından ertelenen AÖL sınavlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Açık öğretim sınavlarına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"2020-1 dönemi çevrimiçi (online) sınavı esaslarını belirleme çalışmaları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmakta olup; sınavla ilgili aşağıdaki soruların cevapları çalışmaların sonucunda süreç içerisinde resmî web sitemiz olan http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır."

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