Açık öğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu! MEB’ten AÖL açıklaması geldi: Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman 2021?

AÖL 2. dönem sınavları heyecanı başladı. Birinci dönem sınav sonuçları açıklandı, gözler açık lise sınav tarihlerindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla AÖL sınav tarihleri belli oldu. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi 2. dönem AÖL sınavlarına da online olarak katılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. AÖL sınav tarihleri…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak.
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.