Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları 2021 öğrenme ekranı!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 Temmuz'da saat 09.30'da başlayan sınavlar 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'da sona erdi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte AÖL sınav sonuçları 2021 öğrenme ekranı…

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler sonuçlar için geri sayıma başladı. MEB tarafından açıklama olup olmadığı sorgulanırken, AÖL resmi internet sitesi sık sık kontrol ediliyor. İşte AÖL sınav sonuçları 2021 hakkında merak edilenler…

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek. AÖL sonuçları için ise net bir tarih paylaşılmasa da sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.