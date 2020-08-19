Açık öğretim lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. MEB takvimine göre 17 Temmuz Pazartesi günü açılması planlanan AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Öğrenciler AÖL sonuçları neden açıklanmadı, sorusuna yanıt ararken AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna da yanıt arıyor.

AÖL sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyuru sayfasına çevirdi. Açıköğretim lisesi sınav sonuçları pazartesi günü açıklanmayınca, sabırsızlanan öğrenciler sık sık MEB sayfasını kontrol ediyor. AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, diye merak eden öğrenciler arama motorlarından ‘’AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?’’ ‘’AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?’’ sorularına yanıt arıyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası…

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirme sürecinin ardından AÖL sonuçları erişime açılacak.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

AÖL sınav sonuçlarınınneden açıklanmadığı bilinmiyor.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.



Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.