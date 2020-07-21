Açık Öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL çıkmış sınav soruları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala adaylar açık lise sınavı tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AÖL sınavlarının temmuz ayı içinde tamamlanacak. Peki, Açık Öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte AÖL öğrenci girişi ve AÖL çıkmış sınav soruları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre salgın nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları temmuz ayı içerisinde yapılacak. Adaylar açık lise sınavlarına kısa bir süre kala sınavın uygulanacağı tarihler ile AÖL sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Açık Öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte AÖL sınav tarihi, AÖL öğrenci girişi ve AÖL çıkmış sınav soruları…

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldığını belirtildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. dönem sınavına girecek olan öğrencilerin sınav yerleri henüz belli olmadı.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavı mazeret işlemleri de bugün başladı. Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle (Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik , cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

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