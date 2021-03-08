AÖL sınav sonuçları merak içinde bekleniyor. AÖL 1.Dönem sınavları 1 Mart tarihinde sona erdi, sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçları için gözler Millî Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. AÖL sınav sonuçları MEB’in resmî sitesi üzerinden açıklanacak. Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı ne zaman açıklanır, belli mi? İşte AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

AÖL sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖL sonuçlarına çevrildi. AÖL sınav sonuçları beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav itirazları ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada; AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav itirazları 5 gün içerisinde yapılabileceği belirtildi. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları hakkındaki detayları…

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. MEB'ten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

25 Şubat 2021 (saat 09:30'dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirenaçık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.

MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.



Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.



Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."



2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.