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Açık Öğretim kayıtları ne zaman? 2020 AÖF kayıt tarihi belli oldu mu? Açık Öğretim üniversite kayıt tarihleri

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:57 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 15:57

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. 6 Ağustos'ta YKS tercihleri başlıyor. Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültesi'den (AÖF) devam etmek isteyenler Açık Öğretim üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Açık Öğretim kayıtları ne zaman? 2020 AÖF kayıt tarihi belli oldu mu? Açık Öğretim üniversite kayıt tarihleri...


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri üniversite eğitimlerini uzaktan devam etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim kayıtları ne zaman? 2020 AÖF kayıt tarihi belli oldu mu? Açık Öğretim üniversite kayıt tarihleri...
 
 
AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE YENİ KAYITLAR NE ZAMAN? 
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. Bu yılın kayıtlarının da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. 
 
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 
 
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz açıklama yapılmadı.
 
 
 

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