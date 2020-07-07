Açık lise sınavları ne zaman olacak 2020? AÖL öğrenci giriş belgesi alma!

AÖL sınav tarihleri corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB AÖL 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. MEB’in sınav tarihini açıklamasının ardından, eğitimlerini Açık Lisede sürdüren adaylar sınav tarihi ve sınav giriş belgesi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Açık lise sınavları 2020 ne zaman? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Nisan ayında yapılması planlanan ancak ertelenen AÖL 2. dönem sınavları, Açık lisede eğitim hayatını sürdüren kişiler tarafından merak ediliyordu. MEB'in sınav takvimini açıklamasının ardından, AÖL öğrencileri 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte açık lise sınav tarihleri ve AÖL öğrenci giriş belgesi alma…

MEB TARİHİ VERDİ

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. MEB, Açık lise sınav yerlerini belirlediğinde ve sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar, MEB’in resmi internet sitesinden ya da aşağıdaki adres üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilir.

AÖL öğrenci giriş belgesi alma

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ ŞEYLER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.