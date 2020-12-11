Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık Öğretim Lisesi sınavı detayları!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen açık lise sınavları, öğrencilerin hgündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınavlar ertelendi. 5 - 6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak koronavirüs önlemleri gereği ertlenen AÖL sınavlarına ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler açıklama yapılıp yapılmasdığını merak ediyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık öğretim lise sınavları online mı olacak? İşte AÖL sınavları detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören öğrencileri 5 Aralık'ta gerçekletirilecek sınavları koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Açık öğretim liselerinde öğrenim gören öğrenciler de sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık öğretim lise sınavları online mı olacak? İşte AÖL sınavları ile ilgili son bilgiler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK? AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olup, her dersten 20 soru soruluyor. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

MEB'TEN COVİD 19 SİTESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.