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Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık Öğretim Lisesi sınavı detayları!

11 Aralık 2020 Cuma - 17:18 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 17:18

Koronavirüs nedeniyle ertelenen açık lise sınavları, öğrencilerin hgündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınavlar ertelendi. 5 - 6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak koronavirüs önlemleri gereği ertlenen AÖL sınavlarına ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler açıklama yapılıp yapılmasdığını merak ediyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık öğretim lise sınavları online mı olacak? İşte AÖL sınavları detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören öğrencileri 5 Aralık'ta gerçekletirilecek sınavları koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Açık öğretim liselerinde öğrenim gören öğrenciler de sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl olacak? Açık öğretim lise sınavları online mı olacak?  İşte AÖL sınavları ile ilgili son bilgiler...
 
 
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı pek çok sınavın ertelendiği bilgisi vermişti. MEB'ten yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."
 
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK? AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
 
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
 
Her soru 4 seçenekli olup, her dersten 20 soru soruluyor. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
 
MEB'TEN COVİD 19 SİTESİ 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması  için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını  bildirdi. 
 
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Salgın sürecinde  Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için  hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır.  Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden  faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
 
 
 

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