Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav tarihi ve AÖL öğrenci girişi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarına az bir süre kala adaylar açık lise sınavları ve tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarının Temmuz ayı içinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte AÖL sınav tarihi ve AÖL öğrenci girişi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre corona virüs nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları temmuz ayı içerisinde tamamlanacak. Adaylar açık lise sınavlarına az bir süre kala sınavın uygulanacağı tarihler ile AÖL sınav giriş belgesi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte AÖL sınav tarihi ve AÖL öğrenci girişi…

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldığını belirtildi.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. dönem sınavına girecek olan öğrencilerin sınav yerleri henüz belli olmadı.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.