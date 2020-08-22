Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili MEB açıklaması

Lise eğitimini açıktan devam eden adaylar, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının açıklanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili MEB açıklama yaptı. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili MEB açıklaması...

Açık lise sınavları ne zaman sorusu çık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının açıklanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem sınavlarını merak eden binlerce öğrencinin merak ettiği soruların başında geliyor. AÖL 2. dönem sınavlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili MEB açıklaması...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan sınıf geçme imkanından açık öğretim okulları da faydalanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI İLE İLGİLİ MEB AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.

Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."

Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerin faydalanacağı hatırlatıldı.