Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2021nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

MEB duyurdu ve tarihleri duyurdu. Gözler oradan yapılacak açıklamadaydı ve MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının tarihlerini yayınladı. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ve AÖL kayıt yenileme 2021 detayları...
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.
MEB'TEN AÖL KAYIT YENİLEME 2021 AÇIKLAMASI
Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.
Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.