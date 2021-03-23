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Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2021nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

23 Mart 2021 Salı - 8:06 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 8:07

MEB açıkladı ve belli oldu. Adayların merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınav tarihleri açıklandı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ve AÖL kayıt yenileme 2021 detayları...


MEB duyurdu ve tarihleri duyurdu. Gözler oradan yapılacak açıklamadaydı ve MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerini açıkladı. Açık  Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık  Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının tarihlerini yayınladı. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL)  sınavları ve AÖL kayıt yenileme 2021 detayları...
 
 
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN? 
 
Açık öğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem  sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık  Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık  Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem  merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar  çevrim içi olacak.
 
MEB'TEN AÖL KAYIT YENİLEME 2021 AÇIKLAMASI
 
Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara  katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders  seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.
 
Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık  öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.
 

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